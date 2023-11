Evento vai premiar o 'melhor roedor de pequi do mundo' neste final de semana

Um dos alimentos mais tradicionais da Região Norte de Minas Gerais, o pequi será celebrado de uma forma inusitada neste sábado (25) em Montes Claros, por meio da realização do 1º Concurso do Melhor Roedor de Pequi do Mundo.

Foto ilustrativa / https://mixologynews.com.br

Promovido pelo bar e restaurante Venda do Fred, localizado no Bairro Jardim São Luiz, o evento vai em busca dos verdadeiros amantes da iguaria e ainda vai premiar os candidatos que participarem da disputa. O empresário Fred Rocha, coordenador do concurso, conta como surgiu a ideia de promover a competição. “A nossa ideia é incentivar que todos os bares da cidade façam isso também, não só o concurso, mas oferecer pratos diferenciados e trazer esse agito para que se transforme na nossa Oktoberfest”, afirmou.

Fred também relatou que concursos de roedores como o de pequi ocorrem muito em Goiás, outra localidade que consome bastante o alimento. O objetivo com a promoção da disputa, segundo o coordenador, é aproximar as pessoas da cultura do Norte de Minas, cultura do cerrado, cujo fruto é o mais representativo desse bioma.

Regras e como participar do concurso

Para participar do concurso de Melhor Roedor de Pequi do Mundo, o candidato terá de enviar uma foto ou escrever um texto contando sua paixão pelo fruto, além de preencher o formulário. As inscrições são gratuitas e limitadas para as categorias masculina e feminina, e as melhores fotos ou textos serão selecionados para a competição.

Os vencedores do 1ª Concurso de vão receber as seguintes premiações:

- 200 reais em vale compras na Venda do Fred + 3 cervejas geladas e um prêmio surpresa; 3º Lugar - 100 reais em vale compras na Venda do Fred + 2 cervejas geladas e um prêmio surpresa.

Festa Nacional do Pequi

A partir desta sexta-feira (24), a Prefeitura de Montes Claros dá início às comemorações da 30º Edição da Festa Nacional do Pequi. O evento vai trazer uma série de atrações como shows, exposições de arte relacionadas à cultura local e do cerrado. A festa ocorre de sexta até domingo (26).

Da redação com Estado de Minas