Minas Gerais lidera em taxa de internação por câncer de próstata no Brasil

A taxa de internações por câncer de próstata em Minas Gerais é a mais alta entre os estados brasileiros. No estado, a proporção é de 62,7 internações a cada 100 mil homens, em comparação com a taxa nacional de 36,5 a cada 100 mil. Esses dados foram divulgados pelo Observatório de Atenção Primária da Umane, uma associação civil sem fins lucrativos, baseados no mais recente Painel de Oncologia do Datasus.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, estima-se que haverá 71.730 novos casos de câncer de próstata anualmente para o triênio 2023-2025. Esse tipo de câncer é o mais comum entre os homens, excluindo-se o câncer de pele não-melanoma.

Bernardo Pace, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia Seccional Minas Gerais, enfatiza a importância da detecção precoce do câncer de próstata, especialmente quando não há sintomas perceptíveis. Muitos pacientes, no entanto, buscam ajuda médica somente quando apresentam sintomas como dificuldades para urinar, dor na bexiga, entre outros. Pace adverte que quando os pacientes procuram auxílio médico devido a sintomas evidentes, muitas vezes já é tarde para uma cura completa, restando apenas opções de tratamento.

Ele ressalta ainda que o câncer de próstata frequentemente se espalha inicialmente para os ossos, como os da coluna vertebral e bacia. Em alguns casos, os pacientes já passaram por ortopedistas ou outros especialistas devido a dores ósseas antes de procurarem um especialista em câncer. Quando o diagnóstico é de câncer, geralmente já está em estágio avançado e metastático.

É destacado pelo médico que o câncer de próstata tem altas taxas de cura e melhores perspectivas quando detectado precocemente. "Não devemos esperar por sintomas para procurar ajuda médica. Consultas para detecção precoce devem começar aos 45 anos, e em casos de histórico familiar ou alterações genéticas, até mesmo mais cedo, aos 40 anos", ressalta Pace.

O rastreamento para detecção precoce do câncer de próstata é feito através do exame de sangue PSA, que avalia os níveis de PSA no sangue - um indicador de possíveis problemas na próstata - e do exame de toque retal, que permite ao médico identificar possíveis alterações. Ambos os exames são recomendados em conjunto, pois se complementam. O especialista sugere a realização dos exames anualmente para uma vigilância eficaz.

Tratamento

Quando diagnosticado, o principal tratamento para a neoplasia é a cirurgia. “Se houver um risco de algum tumor residual, conforme lesão mais agressiva, você pode complementar com a radioterapia associada à hormonioterapia”, explica o especialista. “E a segunda forma é a radioterapia, que tem bons resultados, mas a longo prazo são inferiores à cirurgia. Em alguns casos, você pode associar, por exemplo, a rádio com hormônio.”

Prevenção

O médico observa que, com as campanhas, como o Novembro Azul, e a conscientização da população, homens têm buscado cada vez rastrear a doença. A mentalidade de tabu, segundo o médico, está mudando. “Essas campanhas de conscientização no Brasil hoje já extrapolaram a questão da Sociedade Brasileira de Urologia e a divulgação da imprensa. Hoje as empresas, por exemplo, já fazem isso junto aos seus funcionários, estimulando essa busca para detecção precoce, para detecção em um momento que o câncer de próstata ainda é factível de cura”, comenta.

Além da conscientização sobre os exames, o médico lembra que há muitos fatores de risco para o câncer de próstata, como uma dieta rica em gordura, uso de cigarro e obesidade. “Uma dieta balanceada, com legumes, verduras, antioxidantes, atividade física. Isso é muito importante. Então, hábitos de vida saudáveis são importantes para tentar minimizar o risco do câncer de próstata”, finaliza.

Da Redação com O Tempo