Acidente entre ônibus de turismo deixa 2 mortos e 3 feridos graves na Fernão Dias

Duas pessoas perderam a vida e outras três sofreram ferimentos graves em um acidente envolvendo dois ônibus de turismo na madrugada deste sábado (25) na rodovia Fernão Dias, no sentido São Paulo, próximo ao quilômetro 834, em São Sebastião da Bela Vista, no Sul de Minas.

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Segundo informações da Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pela rodovia, o motorista de um dos ônibus relatou que, ao trafegar pela Fernão Dias, deparou-se com outro ônibus de turismo completamente imóvel no acostamento. Incapaz de frear a tempo, o motorista colidiu na traseira e na lateral do ônibus parado.

O ônibus que não conseguiu frear transportava 25 passageiros, sendo este o veículo onde ocorreram as vítimas fatais. Já as três vítimas graves, todas passageiras, estavam no segundo ônibus, que transportava 42 pessoas. A Arteris informou que dois passageiros sofreram ferimentos moderados.

As equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal estão no local, e parte da rodovia Fernão Dias encontra-se parcialmente interditada devido ao acidente.

Da redação

Fonte: O Tempo