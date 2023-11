BR-381: quatro mortos e cinco feridos em acidente entre dois ônibus

Um acidente com dois ônibus na BR-381, resultou em quatro vítimas fatais e cinco feridos. O incidente aconteceu na rodovia Fernão Dias, por volta das 4h da manhã de hoje, no km 835, no sentido São Paulo, próximo a São Sebastião da Bela Vista, perto de Pouso Alegre, no Sul de Minas.

Foto: Reprodução Internet

Um ônibus da viação Gontijo, com 26 passageiros, colidiu na traseira do ônibus da viação Gold, transportando 43 pessoas, de acordo com informações da Arteris, empresa que administra a rodovia.

Duas mulheres de 41 e 42 anos, ficaram presas nas ferragens, sofrendo fraturas graves nos membros inferiores. Um homem de 42 anos foi resgatado com suspeita de fratura na perna direita.

Infelizmente, uma mulher de 37 anos veio a falecer, confirmado pela equipe de resgate da Arteris, e outra vítima teve o óbito confirmado pelo médico do Samu. Mais dois falecimentos foram registrados pelos Bombeiros durante a tarde de hoje.

Por volta de 32 pessoas foram encaminhadas para atendimento médico no Hospital Regional Samuel Libânio, em Pouso Alegre.

No local, encontram-se o Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A faixa da direita e o acostamento no sentido São Paulo permanecem interditados, embora o trânsito na rodovia não esteja totalmente paralisado e não haja congestionamentos na área.

Da Redação com EM