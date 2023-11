Acidente com cegonheira em rodovia deixa carga de veículos destruída após pegar fogo

Um incêndio devastou a carga de um caminhão-cegonha transportando 11 carros novos na noite passada na MGC-122, próximo a Janaúba.

Foto: Ascom CBMMG

O motorista, ileso, informou aos bombeiros que o fogo teve início nas rodas traseiras do veículo. Ele agiu rapidamente, desengatando a cabine do caminhão do semi-reboque ao perceber as chamas. Infelizmente, o fogo se propagou com rapidez, resultando em danos totais aos veículos.

O incidente ocorreu por volta do KM 175, próximo ao distrito de Barreiro da Raiz. Cerca de cinco mil litros de água foram necessários para conter completamente o incêndio, de acordo com os bombeiros.

Da Redação com G1