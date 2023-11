Educação Municipal e UFMG firmam parceria para implementação de políticas públicas inclusivas

Discutir alternativas para melhorar a inclusão na Rede Municipal de Ensino. Com esse objetivo, a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura de Sete Lagoas, Roselene Teixeira, a diretora do Departamento de Equipe Pedagógica Márcia Veiga e a técnica Superior de Ensino e representante do Núcleo de Atendimento Especializado Inclusivo (NAEEI) Isadora Barbosa se reuniram, na manhã da última quinta-feira, 23 de novembro, na Faculdade Educacional (FaE) da UFMG, em Belo Horizonte.

A equipe da Educação Municipal de Sete Lagoas foi recebida pela diretora da FaE Andreia Moreno, a docente do Departamento de Administração Escolar Jáima Pinheiro de Oliveira e o professor do Núcleo de Educação Infantil Sandro Salles. O encontro discutiu propostas de alternativas que visem otimizar o processo de inclusão de pessoas com deficiência na rede de ensino municipal, contribuindo na construção da políticas públicas de inclusão.

Uma proposta ja definida é a realização de palestras e oficinas sobre educação especial e inclusão, que farão parte de uma das primeiras ações para o início do ano letivo de 2024, com a participação de profissionais da Educação Municipal de Sete Lagoas. "Será um momento importante para iniciarmos o ano letivo dando continuidade a um trabalho que já vem sendo realizado no Município, acolhendo assim os novos profissionais efetivos da rede", afirma a secretária da pasta, Roselene Teixeira.

