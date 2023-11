Dezembro; Empresas de vistoria veicular devem começar atendimento em MG

O novo sistema de prestação de serviços de vistoria veicular está programado para entrar em vigor até o próximo dia 15 de dezembro, conforme afirmou Luísa Barreto, secretária de Planejamento e Gestão do Governo de Minas, durante uma reunião com deputados estaduais na sede do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) nesta quinta-feira (23).

Foto: Marciano Menezes

Barreto mencionou que o novo modelo está em fase de teste na cidade de Divinópolis, enfrentando algumas questões técnicas, como problemas de agendamento no sistema da Prodemg, os quais estão sendo corrigidos. Ela explicou que a expectativa é de que até o mencionado prazo, todas as empresas credenciadas para realizar vistorias estejam operando e disponíveis ao público.

Natália Cazarini, presidente do Sindicato que representa as empresas de vistoria veicular (Sindev/MG), expressou a esperança de que o prazo seja cumprido desta vez. Ela mencionou que o projeto piloto em Divinópolis foi concluído com sucesso, com o sindicato acompanhando as atividades para verificar a solução de alguns problemas. Cazarini enfatizou a expectativa de que, pelo menos, as empresas que estão na fase de elaboração e publicação de portarias comecem a operar.

Segundo o Sindev/MG, mais de 200 empresas em todo o estado estão atualmente prontas para iniciar suas operações.

Da Redação com Por Dentro de Tudo