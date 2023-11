Polícia procura por motorista de carreta que causou acidente com seis mortos na Fernão Dias

O motorista de uma carreta, suspeito de ser o causador de um acidente fatal na Rodovia Fernão Dias, fugiu do local, conforme informações da Polícia Civil. O incidente resultou na morte de seis pessoas, ocorrido na altura da Serra de Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (27).

O condutor da carreta, posteriormente identificado pela polícia ainda na noite do acidente, buscou atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Igarapé após a colisão. O veículo que ele dirigia transportava 27 toneladas de minério e partiu de Itatiaiuçu com destino a Sarzedo, ambas cidades da Grande BH.

O incidente envolveu quatro carretas e nove carros. Duas das vítimas, um homem de 35 anos e uma mulher de 50, estavam em um veículo da Prefeitura de Guaxupé, no Sul de Minas. Um terceiro ocupante, de 58 anos, ficou gravemente ferido e foi encaminhado para o Hospital João XXIII, na capital.

As outras quatro vítimas estavam em um Chevrolet Cobalt, sendo uma adolescente de 14 anos, uma mulher de 32 anos e um homem de 35 anos. A identidade de uma quarta vítima ainda não foi estabelecida.

Até as 15h15, os bombeiros continuavam os esforços para retirar as vítimas presas às ferragens. A pista no sentido Belo Horizonte permanecia totalmente interditada, segundo informações da Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pelo trecho.

Em nota, a Polícia Civil informou que enviou a perícia oficial ao local para realizar os primeiros levantamentos e coletar vestígios que subsidiarão a investigação. O motorista do caminhão envolvido no acidente permanece sendo procurado.

