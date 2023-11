Polícia Civil distribui novas viaturas para Matozinhos, Lagoa Santa e outras Cidades de Minas

Nesta segunda-feira (27/11), o governador Romeu Zema e a chefe da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), delegada-geral Letícia Gamboge, participaram de uma cerimônia na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, para a entrega de 190 novas viaturas às delegacias da capital, Região Metropolitana e interior, incluindo unidades especializadas e territoriais.

Foto: Por Dentro De Tudo

Os recursos destinados à aquisição dos veículos totalizam aproximadamente R$ 25,9 milhões e provêm de emendas parlamentares da bancada federal mineira. Essas viaturas serão distribuídas entre delegacias de Polícia Civil em 116 municípios de diversas regiões do estado.

Durante a entrega das chaves aos representantes das delegacias beneficiadas, o governador Romeu Zema expressou sua gratidão pelo apoio da bancada federal de Minas na melhoria da segurança no estado. Ele também ressaltou o empenho e os avanços alcançados pela Polícia Civil.

"Estas 190 viaturas são fruto de emendas parlamentares dos nossos deputados federais, aos quais gostaria de agradecer pelo apoio. Elas representam mais um passo para aprimorar anualmente nossa frota de segurança pública. Além disso, destaco o papel crucial desempenhado pela Polícia Civil, tornando nossa segurança pública uma referência para o Brasil", enfatizou.

Todas as viaturas são identificadas, equipadas com espaço para detidos e serão fundamentais para fortalecer as ações de combate ao crime e as atividades de investigação policial.

Investimentos

Durante o atual mandato, a administração direcionou vários investimentos para a Polícia Civil de Minas Gerais, visando o fortalecimento da frota, o aprimoramento do armamento e dos equipamentos, além de melhorias estruturais nas unidades e um reforço significativo no quadro de pessoal.

O foco do Governo de Minas é elevar as condições de trabalho e valorizar os servidores, com o intuito de promover a segurança pública e oferecer serviços de alta qualidade à população mineira.

Entre 2019 e 2022, mais de 1.550 profissionais, tanto das carreiras policiais quanto administrativas, passaram a fazer parte da PCMG. Nesse mesmo período, foram investidos mais de R$ 85 milhões na renovação da frota da instituição, resultando na aquisição de mais de mil veículos. Além disso, mais de 80 unidades policiais, incluindo delegacias territoriais e especializadas, foram inauguradas em todo o estado.

No primeiro semestre deste ano, quase 280 veículos novos foram distribuídos para as unidades policiais. De janeiro a junho de 2023, a PCMG entregou mais de 900 pistolas, além de submetralhadoras, coletes, placas balísticas e munições de diferentes calibres. Em relação aos novos servidores, cerca de 600 pessoas ingressaram na instituição nos seis primeiros meses deste ano.

Retorno para a sociedade

Para a delegada-geral da Polícia Civil, Letícia Gamboge, o investimento realizado na instituição é comprovado com os resultados obtidos no último ano.

“De janeiro a outubro deste ano, foram mais de 3,4 mil operações realizadas, uma média de 85 operações policiais deflagradas pela Polícia Civil por semana, foram mais de 5 mil prisões no mesmo período. Neste ano também inauguramos 33 novas sedes, uma ação estratégica patrocinada pelo nosso governador, que é tanto a construção quanto a reforma de novas unidades policias e existentes” destacou a chefe da Polícia Civil mineira.

Distribuição

As viaturas serão destinadas aos seguintes municípios:

Abaeté (uma), Águas Formosas (uma), Aimorés (uma), Aiuruoca (uma), Além Paraíba (uma), Alpinópolis (duas), Andrelândia (duas), Araguari (uma), Areado (uma), Arinos (uma), Barbacena (duas), Belo Horizonte (33), Betim (uma), Boa Esperança (duas), Bocaiúva (duas), Bom Sucesso (uma), Bonfinópolis de Minas (uma), Borda da Mata (uma), Brumadinho (duas), Cachoeira de Minas (uma), Caldas (uma), Campestre (uma), Campina Verde (uma), Capelinha (uma), Carangola (uma), Caratinga (uma), Carlos Chagas (uma), Carmo de Minas (uma), Carmo do Rio Claro (uma), Cássia (três), Cataguases (uma), Caxambu (uma), Cláudio (uma), Conceição do Rio Verde (uma), Conselheiro Pena (duas), Contagem (uma), Coromandel (uma), Coronel Fabriciano (uma), Diamantina (três), Divino (uma), Entre Rios de Minas (uma), Ervália (uma), Galiléia (uma), Governador Valadares (três), Guanhães (uma), Ibirité (uma), Iguatama (uma), Ipanema (uma), Ipatinga (sete), Itabirito (uma), Itaguara (uma), Itajubá (uma), Itanhomi (uma), Itapagipe (uma), Ituiutaba (três), Iturama (quatro), Jacinto (uma), Jaíba (uma), Janaúba (duas), Jequeri (uma), Juiz de Fora (uma), Lagoa Santa (uma), Leopoldina (uma), Machado (uma), Manhuaçu (três), Manhumirim (uma), Martinho Campos (duas), Matozinhos (uma), Medina (uma), Minas Novas (duas), Mirabela (uma), Miradouro (uma), Miraí (uma), Montalvânia (uma), Montes Claros (quatro), Muzambinho (uma), Nazareno (uma), Nova Ponte (uma), Nova Resende (uma), Nova Serrana (duas), Oliveira (uma), Ouro Branco (duas), Ouro Fino (uma), Pará de Minas (uma), Paraisópolis (uma), Passos (duas), Patrocínio (duas), Pedra Azul (uma), Perdizes (uma), Perdões (uma), Pirapora (três), Pompéu (duas), Ponte Nova (uma), Porteirinha (uma), Pouso Alegre (duas), Prata (uma), Ribeirão das Neves (uma), Sabinópolis (uma), Salinas (uma), Santa Juliana (uma), Santa Luzia (uma), Santa Rita do Sapucaí (uma), Santa Vitória (duas), Santana do Paraíso (uma), São Gotardo (uma), São João del-Rei (duas), São João Nepomuceno (uma), Serro (uma), Taiobeiras (uma), Teófilo Otoni (uma), Timóteo (uma), Três Pontas (uma), Ubá (uma), Uberaba (uma), Uberlândia (uma), Várzea da Palma (uma).

Da Redação com Por Dentro de Tudo