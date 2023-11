Vídeo mostra o momento em que um caminhão desgovernado ocasiona um acidente fatal que resultou na morte de seis pessoas na BR-381

Câmeras de vigilância capturaram o momento em que um caminhão causou o acidente fatal que resultou na morte de seis pessoas na rodovia Fernão Dias, na última segunda-feira (27). O incidente ocorreu por volta das 12h03, próximo a Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Foto: Reprodução Internet/ Vídeo Câmera Segurança

As imagens mostram uma fila de veículos se formando na rodovia no sentido Belo Horizonte. De repente, um caminhão aparece em alta velocidade, sem controle, e atravessa as duas pistas, arrastando vários veículos consigo.

Fuga do motorista

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, quatro carretas e oito veículos leves se envolveram no engavetamento. O condutor da carreta, carregada com minério, fugiu do local. O veículo saiu de Itatiaiuçu com destino a Sarzedo, na Grande BH.

Quatro das vítimas fatais estavam no mesmo veículo, enquanto as outras duas estavam em um carro da prefeitura de Guaxupé-MG.

Veja o vídeo

VÍDEO: câmera de segurança flagra acidente envolvendo quatro carretas e oito veículos leves na rodovia Fernão Dias, a BR-381, no sentido BH, na altura de Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte, que deixou seis mortos nessa segunda-feira (27) pic.twitter.com/CSopA1rxwi — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) November 28, 2023

O acidente resultou em congestionamentos ao longo de toda a tarde. A Arteris, empresa concessionária responsável pela Fernão Dias, informou que a pista só foi completamente liberada às 19h30.

À reportagem, a Polícia Civil informou que solicitou perícia no local do acidente para identificar e coletar evidências que auxiliarão na investigação. "Os corpos das seis vítimas, incluindo dois homens, três mulheres e uma adolescente do sexo feminino, foram encaminhados ao Posto Médico-Legal em Betim para exames", disse.

O motorista do caminhão foi identificado, porém, até o momento, não foi detido. "A ocorrência está sendo tratada em colaboração com a Polícia Rodoviária Federal, e assim que chegar à PCMG, será aberto um inquérito policial para determinar a causa e circunstâncias do acidente", afirmou a corporação.

Da Redação com BHAZ