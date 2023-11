Reparação de Brumadinho: Projetos de recuperação de estradas chegam a Abaeté e Esmeraldas após consulta popular

Dois novos programas de reparação foram iniciados nos municípios de Abaeté e Esmeraldas, impulsionados pela Consulta Popular e financiados através dos recursos do Acordo de Reparação após o incidente da Vale em Brumadinho. Em Abaeté, o projeto envolve a aquisição e entrega de sete equipamentos destinados à recuperação de estradas rurais. Esses incluem um caminhão pipa, três caminhões basculantes, uma pá carregadeira, uma escavadeira e uma motoniveladora.

Foto: Prefeitura de Abaeté

Este segundo projeto do Acordo de Reparação no município reforça a infraestrutura municipal para aprimorar as vias rurais, facilitando o transporte da produção agrícola e garantindo maior segurança de mobilidade para os moradores locais. O investimento previsto para este projeto é de aproximadamente R$ 5,6 milhões, com prazo de conclusão estipulado em um ano e quatro meses, sendo a execução uma responsabilidade da Vale, conforme estipulado no Anexo I.3 do Acordo de Reparação.

Em Esmeraldas, o projeto inaugurado está voltado para a gestão de resíduos sólidos, contemplando a instalação de 36 Pontos de Entrega Voluntária de resíduos recicláveis (PEVs) e a aquisição de seis máquinas, incluindo quatro caminhões para a gestão de resíduos sólidos, uma minicarregadeira e uma empilhadeira para coleta seletiva. O investimento estimado é de cerca de R$ 5,8 milhões, com prazo de conclusão de 11 meses. Assim como em Abaeté, a Vale é responsável pela execução deste projeto, de acordo com o Anexo I.3 do Acordo de Reparação. O incidente em Brumadinho resultou na perda de 272 vidas humanas e causou danos significativos nos aspectos social, econômico e ambiental.

A Fundação Getulio Vargas (FGV) supervisiona o progresso desses projetos, com gestão pelas entidades comprometidas com o Acordo: Governo de Minas, Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público Federal e Defensoria Pública de Minas Gerais. Para mais detalhes sobre esses e outros projetos de fortalecimento do serviço público em Abaeté e Esmeraldas, consulte o portal da FGV neste link.

Da Redação com Agência Minas