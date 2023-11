A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) está investigando a morte de uma idosa de 66 anos, ocorrida após ela fraturar as pernas ao cair dentro de um ônibus da Empresa Gontijo de Transportes. O incidente teve lugar na última sexta-feira (24) em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço.

Foto: Reprodução/ Vídeo/ Internet

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima embarcou em Belo Horizonte na quinta-feira (23) e chegou ao seu destino durante a madrugada de sexta-feira. A bordo, o motorista não teria acionado a luz interna para os passageiros, resultando na queda da idosa enquanto tentava desembarcar.

O impacto da queda causou a fratura das duas pernas da idosa, que, mesmo ferida, conseguiu se arrastar pelo interior do veículo até ser auxiliada por outros dois passageiros. Estes a ajudaram a se locomover até um banco próximo. Conforme registrado no boletim, o condutor do ônibus não solicitou assistência do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e prosseguiu com a viagem sem prestar a devida assistência.

Um vídeo, que está em posse das autoridades, capturou o momento em que a idosa foi retirada do ônibus.

Posteriormente, a mulher foi deixada na rodoviária aguardando a chegada de seu companheiro. Ele a encontrou e, ao constatar a gravidade da situação, acionou o Samu.

Informações preliminares indicam que a idosa foi encaminhada para um hospital público, submetida a uma cirurgia no joelho esquerdo. Contudo, ela contraiu uma infecção, vindo a falecer. Até o momento, a causa oficial da morte não foi confirmada.

A PCMG continua a investigar o incidente para esclarecer as circunstâncias que levaram ao óbito da vítima.

Posicionamento da Gontijo

"A Empresa Gontijo de Transportes S/A reafirma que continua aguardando notificação da Justiça para apresentar à Justiça suas razões e provas obtidas sobre processo aberto pela senhora Elzi Paz da Silva Oliveira contra a empresa. A Gontijo afirma que age assim por respeito à própria Justiça, único fôro em que podem ser apresentados fatos, comentários e provas sobre assuntos em tramitação no âmbito judicial"

Posicionamento da Polícia Civil

"A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou um Inquérito Policial para investigar a causa e as circunstâncias da morte da idosa, de 66 anos, ocorrida na última sexta-feira (24/11), após ela cair do ônibus de uma empresa de transporte de passageiros, no terminal rodoviário de Coronel Fabriciano.

Informações preliminares indicam que, em decorrência da queda, a idosa foi hospitalizada e veio a óbito. O Inquérito Policial foi instaurado, inicialmente, para apurar crime previsto no artigo 97 da lei 10.741 de 2003 (estatuto do idoso)."

Posicionamento da Seinfra

"A Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra) esclarece que todos os veículos que estão em operação nas linhas intermunicipais regulares necessitam possuir seguro, que inclui cobertura a danos causados a passageiros – APP.

Desta forma, ao exigir o referido seguro dos veículos cadastrados, o Governo do Estado busca reparar eventuais danos causados aos passageiros. Dentre as obrigações de uma empresa delegatária de linha intermunicipal, em caso de ocorrência de acidente com vítima, está a obrigação de prestar imediata e adequada assistência ao usuário.

Ao tomar conhecimento dos fatos, na manhã desta segunda-feira (27/11), a Seinfra solicitou à empresa citada que preste esclarecimentos."

Da redação

Fonte: R7 e Itatiaia