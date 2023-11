Van escolar transportando crianças capota e despenca em barranco em BH; VÍDEO

Uma van escolar despencou de um barranco, capotou e bateu no muro de uma obra na manhã desta terça-feira (28), no bairro Sion, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Três crianças de 8 anos tiveram escoriações leves, segundo o Corpo de Bombeiros.

Foto: Reprodução Internet

O veículo desceu de ré desgovernado na Rua Patagônia, despencou em um barranco e capotou, deixando quatro crianças levemente feridas no bairro Sion, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (28).

Fagner Otoni, porteiro de um prédio vizinho, relatou à reportagem os detalhes do acidente. De acordo com ele, o motorista deixou o veículo para embarcar dois estudantes do Colégio Marista Dom Silvério. Enquanto isso, a van desceu de ré desgovernada na Rua Patagônia, caindo em um barranco e capotando.

Segundo Otoni, uma criança de 13 ou 14 anos que estava na porta da van pulou ao perceber que o veículo estava descendo. Aparentemente, havia três ou quatro crianças dentro do veículo. O motorista tentou entrar no veículo, mas não conseguiu a tempo; a porta aberta bateu nele, fazendo com que caísse. Ele ainda tentou alcançar o veículo, mas não teve sucesso. Veja o vídeo do momento em que o veículo desce a ribanceira e capota:

VÍDEO: van escolar que levava crianças em seu interior despenca de barranco, capota e atinge muro em BH pic.twitter.com/P0M3TKGXCZ — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) November 28, 2023

O "Colégio Marista Dom Silvério informa em nota que quatro alunos da instituição foram atendidos na Enfermaria após o acidente com o transporte escolar terceirizado. Os alunos receberam os primeiros socorros e foram encaminhados ao hospital para avaliação médica".

A "Prefeitura de Belo Horizonte, em nota, lamenta o ocorrido e informa que agentes da BHTrans e da Polícia Militar estiveram no local, onde foi lavrado um boletim de ocorrência. O veículo foi rebocado, a via foi liberada, e a PBH esclarece que o veículo não possuía autorização de tráfego em dia. A SUMOB iniciará um processo administrativo para verificar as condições do permissionário, enquanto os órgãos de segurança apurarão e identificarão as causas do acidente".

Da Redação com G1