Estudante que voltava de último dia de aula morre em acidente na BR 135 em Minas

Um acidente na BR-135, em Bocaiuva, sentido Engenheiro Navarro e Joaquim Felício, no Norte de Minas, entre uma carreta e um micro-ônibus que transportava estudantes deixou uma pessoa morta e cinco feridos na noite dessa segunda-feira (27). A vítima foi identificada como Afrânio Henrique Pimenta Bittencourt, estudante de Direito da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes).

Foto: Corpo de Bombeiros / divulgação

Segundo informações, ele estaria voltando do último dia de aula na universidade e sua festa de formatura seria neste sábado (02/12). Em nota, a instituição de ensino também relatou que ele havia sido aprovado no processo seletivo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu para cursar seu mestrado em História. Ele foi sepultado em Bocaiuva.

"A reitoria, professores, servidores técnico-administrativos e acadêmicos ,especialmente, o corpo docente, discente e servidores e colegas do curso de Direito e do PPGH, lamentam a inestimável perda e se solidarizam com a família enlutada", diz a nota.

Acidente

Um micro-ônibus que levava estudantes universitários de Montes Claros para Bocaiúva colidiu na traseira de uma carreta que estava parada no acostamento. Com o impacto da batida, a vítima ficou presa às ferragens e morreu no local. Cinco pessoas ficaram feridas e foram socorridas em ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Concessionária Eco-135.

Um dos envolvidos também ficou preso às ferragens e sofreu um traumatismo cranioencefálico, os outros quatro tiveram ferimentos leves. Um passageiro ficou ileso e o motorista da carreta também não se feriu. Ele contou que estacionou após o veículo apresentar uma pane mecânica.

Com Itatiaia