Bandidos sequestram esposa de comerciante em Araçuaí; vítima é resgatada ilesa

Na última terça-feira (28), dois criminosos sequestraram a esposa de um comerciante em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. A ação ocorreu por volta das 18h, quando a vítima chegava em casa após o expediente de trabalho.

Foto: Reprodução Internet

O marido presenciou o momento do sequestro e imediatamente buscou ajuda na delegacia local. Ele relatou que, ao abrir o portão, viu sua esposa sendo forçada a entrar em um carro vermelho por um homem armado. Veja o vídeo do momento da ação criminosa:

VÍDEO: Esposa de comerciante é sequestrada em casa na cidade de Araçuaí no interior de Minas Gerais; veja o momento da ação que pegam a mulher em um carro vermelho. Vítima já foi encontrada pic.twitter.com/jp51HsoWra — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) November 29, 2023

As autoridades foram acionadas rapidamente e iniciaram uma busca intensiva. Após uma perseguição na zona rural, os criminosos abandonaram o veículo com a vítima dentro, sendo prontamente resgatada pelas autoridades. Felizmente, a vítima não sofreu ferimentos graves, apenas algumas escoriações no pescoço devido à agressão dos sequestradores.

Durante a ação, os bandidos tentaram roubar joias e realizar transferências bancárias sem sucesso. Além disso, foi encontrado um tablet no carro utilizado pelos criminosos, o qual era usado para monitorar a movimentação da polícia por meio de postagens em redes sociais.

A vítima será ouvida oficialmente na delegacia nesta quarta-feira (29). O auxílio da Delegacia Anti-Sequestro de Belo Horizonte foi fundamental para resolver o caso.

Até o momento, um dos suspeitos foi capturado em uma área de mata próxima. As equipes policiais continuam em busca do segundo criminoso, que já foi identificado e possui histórico de crimes violentos, incluindo homicídio.

Segundo informações do delegado, o indivíduo detido é natural do Paraná, assim como o veículo utilizado no crime, que também possui placa do mesmo estado.

Da Redação com G1