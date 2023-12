Expansão do 5G em Minas Gerais: Novas cidades serão contempladas a partir de Dezembro

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) liberará a faixa do sinal de 5G para nove novas cidades mineiras a partir da próxima segunda-feira (04/12). Das 853 cidades do estado, 210 já foram contempladas com o sinal, de acordo com informações do painel da agência.

Confira abaixo a lista das cidades que receberão a tecnologia:

Campo Belo

Curvelo

Fronteira

Inimutaba

Itajubá

Lagoa da Prata

São Lourenço

Lima Duarte

Nova Ponte

Além dessas, outras 613 cidades do Brasil também terão o sinal liberado nessa mesma data. Contudo, é importante ressaltar que a liberação do 5G não garante acesso imediato à tecnologia para toda a população, pois isso depende da disponibilidade das operadoras e da compatibilidade dos celulares. A Anatel atualiza constantemente a lista de aparelhos compatíveis com o 5G; por exemplo, apenas a partir do modelo SE, o iPhone é compatível com essa tecnologia.

Com essa expansão, o sinal 5G estará presente em 3.079 cidades, abrangendo uma população de 172 milhões de brasileiros, o equivalente a 81% da população nacional. Um painel fornecido pela Anatel permite acompanhar o status de cada cidade quanto à disponibilidade da tecnologia. Vale destacar que, para receber o sinal, é necessário substituir a antena parabólica da TV aberta, que pode interferir no sinal. Famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) podem solicitar a troca gratuitamente por meio do programa Siga Antenado.

O 5G representa a nova geração de redes móveis, sucedendo a tecnologia 4G. Com a sua implementação, dispositivos compatíveis terão acesso a dados mais rápidos. No entanto, o potencial do 5G vai além dos smartphones, prometendo avanços significativos em diversos setores, como na indústria. Essa tecnologia abre portas para a Internet das Coisas (IoT), que possibilita a conexão entre objetos pela internet, permitindo o compartilhamento de informações em tempo real. Entre as aplicações previstas está o controle de veículos autônomos no futuro. Para o consumidor comum, inicialmente, a experiência se traduzirá em uma maior facilidade para baixar e assistir vídeos, por exemplo.

Da Redação com O Tempo