Acidente fatal: colisão entre carro e carretas deixa uma vítima na BR-259

Um acidente grave ocorreu na tarde desta quinta-feira (30) na BR-259, próximo a Conselheiro Pena, na região do Rio Doce, em Minas Gerais, resultando na morte de um homem. O incidente envolveu um veículo de passeio e duas carretas.

Foto: Divulgação / CBMMG

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do carro de passeio colidiu frontalmente com uma carreta que transportava pedras. A segunda carreta, que vinha logo atrás, não conseguiu desviar a tempo e atingiu a traseira do veículo, prensando-o entre as duas carretas. Como resultado da colisão, o automóvel pegou fogo.

Infelizmente, a morte do condutor do carro de passeio foi confirmada no local do acidente. Apesar do princípio de incêndio no veículo, a vítima não foi carbonizada, pois outros motoristas que presenciaram o ocorrido conseguiram controlar os focos de incêndio utilizando extintores.

O motorista de uma das carretas envolvidas foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde desse condutor. A perícia da Polícia Civil esteve presente na BR-259 para realizar os procedimentos necessários em relação ao acidente.

Da redação