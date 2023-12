Cafeicultoras se destacam no 1º concurso de qualidade de café no cerrado Mineiro

A produtora Elen Lorencini Moraes, de Araxá, se consagrou como a grande vencedora do 1º Concurso Regional de Qualidade dos Cafés do Cerrado, uma iniciativa da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) e Sicoob Sacramento. Outra destaque foi Maria Abadia Guimarães Borges Santos, de Ibiá, que recebeu o prêmio de Produtora Destaque. O concurso, realizado pela primeira vez na região do Cerrado, conhecida por ser uma das principais produtoras de café em Minas Gerais, viu quatro das seis premiações nas categorias Café Natural e Cereja Descascado sendo conquistadas por mulheres cafeicultoras.

Imagem: EMATER/Divulgação

Mais de 30 inscrições foram recebidas, representando cafés de sete municípios da região (Araxá, Campos Altos, Ibiá, Perdizes, Pratinha, Sacramento e Tapira). A cerimônia de premiação aconteceu na Gruta dos Palhares, um dos principais pontos turísticos de Sacramento, no dia 30 de novembro. Além da revelação dos vencedores, os participantes assistiram a palestras ministradas por coordenadores da Emater-MG, abordando melhorias na qualidade da cafeicultura.

Gelson Soares Lemes, diretor técnico da Emater-MG, ressaltou a relevância dos concursos de qualidade de café para valorizar produtores comprometidos com a excelência e a sustentabilidade. Ele enfatizou que compradores, tanto nacionais quanto internacionais, buscam essas regiões onde ocorrem esses concursos em busca dos melhores grãos, valorizando os cafés, em sua maioria produzidos por agricultores familiares de pequeno porte.

Lemes também destacou o estímulo à participação feminina na cafeicultura, mencionando a criação da categoria de Produtora Destaque, destinada a reconhecer a cafeicultora mais empreendedora da região, que valoriza a sustentabilidade em sua propriedade.

Diego Rezende, gerente regional da Emater-MG em Uberaba, enfatizou que o Concurso Regional de Qualidade dos Cafés é uma ferramenta da extensão rural para celebrar a tradição e cultura locais, reconhecendo os produtores dedicados à produção de cafés de alta qualidade. Ele salientou que essa competição contribui para melhorar a qualidade de vida dos cafeicultores, valorizando o consumo de cafés de alta qualidade e promovendo práticas sustentáveis de produção, além de estimular a geração de renda.

Confira a lista dos vencedores:

Categoria Café Natural:

1º lugar – Elen Lorencini Moraes (Araxá)

2º lugar – Maria Abadia Guimarães Borges Santos (Ibiá)

3º lugar – Flavio Marcio Ferreira da Silva (Campos Altos)

Categoria Cereja Descascado:

1º lugar – Marcelo Assis Nogueira (Campos Altos)

2º lugar – Luciana Alves Leandro Melo (Pratinha)

3º lugar – Sandra Maria Salgado Galli (Tapira)

Da Redação com Agência Minas