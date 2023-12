'Papai Noel do tráfico' distribui drogas em praça de cidade do interior de Minas

Dois homens, 46 e 38 anos, foram presos após supostamente terem participado de uma distribuição gratuita de drogas na Praça do Riachuelo, em Juiz de Fora, Zona da Mata. O caso ocorreu na quarta-feira (29) e o flagrante foi feito enquanto a dupla filmava a entrega dos entorpecentes - um deles estava vestido de Papai Noel.

Foto ilustrativa / reprodução: internet

Segundo a Polícia Militar, enquanto um suspeito era encarregado de fazer a filmagem, o outro ficou responsável por compartilhar a mercadoria com pessoas em situação de rua que ficam no local. Informações dão conta que um dos homens ainda teria ligações com uma facção criminosa.

A dupla foi flagrada pela equipe de militares que fazia trabalho preventivo nas proximidades. Em informações preliminares, a Polícia havia sido informada que o homem de 46 anos estava distribuindo drogas.

Um homem, que não teve a idade divulgada, foi preso após distribuir drogas gratuitamente e se intitular "Papai Noel do Tráfico", em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Além dele, um segundo suspeito que filmava a ação também foi detido. pic.twitter.com/XRA1cZgA4R — O Tempo (@otempo) December 1, 2023

Durante a ação, segundo o registro policial, o suspeito entregou o celular a outro homem, para que ele pudesse registrar, em vídeo, aquele momento. Com o indivíduo que foi flagrado filmando, a Polícia apreendeu quatro pedras de crack que, segundo ele, foram adquiridas no trajeto entre a Avenida Getúlio Vargas e a Praça do Riachuelo.

O homem que distribuiu as drogas, por sua vez, afirmou à PM que encontrou a mercadoria próximo dali. Diante da ausência de possíveis donos, ele teria começado a distribuir àqueles que estavam no local. Os dois homens foram presos em flagrante e encaminhados a delegacia.

Da redação com Tribuna de Minas