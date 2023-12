Café mineiro é eleito o melhor do mundo pela primeira vez

Pela primeira vez na história, um café brasileiro venceu o prêmio "Best of the Best" ("Melhor dos Melhores") do Prêmio Internacional Ernesto Illy. A honraria foi concedida à São Mateus Agropecuária, do Grupo BMG, em cerimônia realizada na Biblioteca Pública de Nova York na noite de 17 de novembro.

Foto: Reprodução/ Internet

O café vencedor é cultivado na Fazenda São Mateus, localizada em Varjão de Minas, no estado de Minas Gerais. A propriedade é certificada pela regenagri, entidade global que promove a agricultura regenerativa, um modelo de plantio sustentável que promove a recuperação do solo e do meio ambiente.

O júri do Prêmio Ernesto Illy avaliou o café da São Mateus como "redondo, saudável e encorpado, com sabores ricos e suaves de um equilíbrio de chocolate, caramelo, açúcar mascavo e amêndoas torradas".

O café da São Mateus também segue os princípios da agricultura regenerativa, bandeira da illycaffè e de Andrea Illy. Esse modelo de plantio sustentável promove a recuperação do solo e do meio ambiente ao redor para garantir sua viabilidade em longo prazo, diminuir as emissões de CO2 e melhorar a saúde do ecossistema local.

Para o CEO do BMG, Eduardo Dominicale, o prêmio é um reconhecimento ao trabalho de décadas da empresa no cultivo do café de qualidade e na adoção de práticas sustentáveis.

"O trabalho começou há 40 anos e caminhou para a procura por sustentabilidade. Foi um passo dado há muito tempo, levando em conta como prezar pelo ecossistema, o reuso da água e não impactar negativamente a terra", disse Dominicale em entrevista à ANSA.

"Nossa fazenda foi uma das primeiras a adotar o sistema de gotejamento, pensando na própria irrigação com o cuidado com a água. Prezamos pela relação com o sistema em que a fazenda está inserida, com a fauna, a flora. É uma característica do DNA do grupo", garantiu o produtor.

Dominicale também dedicou o prêmio ao fundador do BMG e da São Mateus, Flávio Pentagna Guimarães, que morreu em janeiro passado, aos 93 anos.

"A fazenda começou com o doutor Flávio, nosso principal acionista. O grupo tem vários negócios, mas ele sempre gostou da fazenda, queria ter qualidade no café. Ganhar quando ele partiu foi uma maneira de homenageá-lo, teve um sabor especial", concluiu.

Da redação com Itatiaia