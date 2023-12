Vice-prefeito de Mariana é acusado de estupro em festa de aniversário

O vice-prefeito de Mariana, Cristiano Vilas Boas (PT), está enfrentando acusações de estupro durante uma festa de aniversário realizada em um condomínio fechado em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada de sábado (2) para domingo (3).

Vice-prefeito foi liberado após prestar depoimento à Polícia Civil — Foto: Câmara Municipal de Mariana

A vítima registrou um boletim de ocorrência na 1ª Delegacia de Polícia Civil/Nova Lima, alegando ter conhecido o suspeito durante o evento, ao qual compareceu acompanhada de um casal de amigos. Ela admitiu ter beijado Cristiano, mas depois decidiu aproveitar a comemoração, sob o efeito de álcool e drogas, dormindo no sofá da casa. A vítima afirma ter sido acordada por Cristiano, que a levou para um quarto, alegando que lá ela estaria mais confortável.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher lembra de ter sido deixada sozinha no quarto e acordou no dia seguinte sem calcinha, enquanto o homem acariciava suas partes íntimas. Ao questionar Cristiano sobre o ocorrido, ele afirmou que havia "química" entre eles e que ela havia consentido com o ato.

O relato da vítima indica que, ao perceber seu desconforto, Cristiano ofereceu água antes de deixar o local. A mulher procurou atendimento hospitalar, foi medicada e, posteriormente, buscou a polícia. O suspeito foi localizado horas depois, prestou depoimento e foi liberado pela Polícia Civil por falta de elementos que justificassem a prisão em flagrante.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi ouvido e liberado por "falta de elementos que fundamentassem" a prisão em flagrante. As investigações seguem em andamento pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Nova Lima.

Já a Prefeitura de Mariana informou, também em nota, que "acompanha os fatos noticiados", mas que as acusações são relacionadas à conduta privada do vice-prefeito e que serão investigadas pelas autoridades competentes. O município lamentou o ocorrido.

O vice-prefeito, em resposta à imprensa, compartilhou um despacho da delegada que acompanhou o caso, alegando falta de provas e testemunhas que corroborassem a acusação. Ele também afirmou que as testemunhas convidadas pela denunciante não confirmaram a versão apresentada por ela.

Veja abaixo:

Da redação

Fonte: G1