Emergência: Lagoa Santa inaugura sistema inovador de chamadas virtuais para segurança

A população de Lagoa Santa, na Região Metropolitana, está sendo beneficiada pelo novo serviço do Governo de Minas, o Emergência MG, que permite acionar as forças de segurança pela internet. Desde 29 de novembro, os chamados para o 190 (Polícia Militar), 197 (Polícia Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros Militar) já podem ser feitos virtualmente na cidade, escolhida como projeto piloto antes da expansão para outras regiões do estado.

Imprensa MG

Ângela Freitas, moradora do Bairro Lagoinha de Fora, experimentou o acionamento da PM pelo site e aprovou. "É muito mais prático, fácil de usar. Estou contente que Lagoa Santa seja a primeira cidade a ter esse benefício. Espero que logo esteja disponível para todo o estado", ressaltou.

O cronograma de expansão do serviço inclui, no início do próximo ano, outras nove cidades da Região Metropolitana, incluindo a capital, Belo Horizonte. Entre elas estão Betim, Confins, Contagem, Nova Lima, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano.

Posteriormente, será implantado em 43 cidades atendidas pelo Centro Integrado de Atendimento e Despacho (Ciad), localizado na Cidade Administrativa, alcançando cerca de 7 milhões de pessoas. A cobertura gradual visa garantir segurança no atendimento à alta demanda recebida pelo 190, 197 e 193.

Este serviço de atendimento virtual, pioneiro no país, integra as polícias e o Corpo de Bombeiros via chat. Pode ser acessado pelo próprio site (www.emergencia.mg.gov.br), pelo aplicativo do Governo de Minas - MG App e pelo aplicativo de mensagens Telegram.

O Emergência MG representa uma mudança significativa na mobilização das forças de segurança pública em Minas, pois por 47 anos as chamadas telefônicas foram o único meio de acionamento desde a criação da Central de Operações da Polícia Militar em 1976.

Além disso, oferece uma porta de entrada única para acionar PM, PC e Corpo de Bombeiros, proporcionando ao cidadão um único espaço para resolver qualquer emergência que exija ajuda das forças de segurança.

Importante ressaltar que essa novidade não impacta nos serviços telefônicos, que continuarão operando pelos números 190, 197 e 193.

O projeto também visa à inclusão, permitindo o acionamento das polícias e bombeiros por pessoas surdas. A interface tecnológica possibilita o compartilhamento seguro de localização, envio de fotos e videochamadas, esta última podendo ser crucial, por exemplo, durante uma chamada de socorro para um caso de engasgo de um filho.

Da Redação Agência Minas