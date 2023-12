Mulher flagra cunhada deficiente sendo estuprada por vizinho no interior de Minas

Um homem de 57 anos foi preso por estupro de vulnerável em Uberaba, no Triângulo Mineiro, no último domingo (3). A vítima é uma mulher de 32 anos que possui deficiência. Segundo a Polícia Militar, o suspeito é vizinho da mulher e era amigo da família dela.

Foto: Flávio Tavares / O TEMPO

A própria cunhada da mulher flagrou os abusos. Segundo narrou, nesse domingo, ela entrou na cozinha e viu o homem acariciar as partes íntimas e beijar o pescoço da vítima. Ela também ouviu o homem pedir para a vítima não contar nada para ninguém.

Questionada pelos policiais, a vítima revelou ter sofrido outros abusos do homem. O anterior ocorreu há menos de uma semana, na terça-feira (28 de novembro). Ela também contou que recebeu dinheiro do homem após os abusos, com um pedido para não denunciar o crime.

A mulher recebeu atendimento médico no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM). O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia. A Polícia Civil vai investigar o caso.

O homem poderá responder por estupro de vulnerável, devido ao fato da vítima ser deficiente. A pena para o crime, previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, pode chegar a 15 anos de prisão.

Com O Tempo