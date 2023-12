Último mês para realizar o Censo Cadastral Previdenciário: Não deixe de participar

Com prazo de encerramento marcado para o dia 15 de dezembro, os pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg), bem como os servidores ativos e aposentados do Poder Executivo do Estado, ligados ou não à assistência à saúde do Instituto, precisam completar o Censo Cadastral Previdenciário, disponível online no site do Ipsemg.

Ipsemg/ Divulgação

Apesar de ter começado em junho deste ano, cerca de 91 mil pessoas ainda não realizaram o Censo Previdenciário, uma obrigação essencial. "Os números dos não recenseados ainda são elevados, e estamos nos aproximando do término do prazo estipulado. Neste momento, contamos com o apoio da população para incentivar amigos e familiares a completarem o Censo", enfatizou Marcelo Nascimento Soares, gerente de Conformidade Previdenciária e Auditoria do Ipsemg.

Ele salienta que não cumprir o prazo estabelecido para o Censo pode resultar na suspensão temporária do pagamento do benefício para pensionistas e servidores aposentados, além de medidas administrativas para os servidores ativos.