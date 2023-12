Nesta terça-feira, dia 5, pela manhã, um capotamento foi registrado na rodovia AM0170, que liga Capim Branco a Prudente de Morais. O incidente aconteceu quando o condutor perdeu o controle do veículo. O socorrista Vitor Gomes, presente no local, informou que o motorista sofreu apenas ferimentos leves, mas foi levado para atendimento em Capim Branco como precaução. Gomes, ao prestar assistência, mencionou que o condutor já estava fora do veículo quando ele chegou, e havia mais duas pessoas presentes.

Divulgação/Por Dentro de Tudo

O acidente ocorreu enquanto o veículo se deslocava no sentido de Sete Lagoas. Ao fazer uma curva, o condutor perdeu o controle do carro, que girou e atingiu quatro postes de madeira da cerca de arame nas margens da rodovia.

A polícia foi chamada imediatamente para registrar o incidente e iniciar as investigações sobre as circunstâncias do acidente.

Da Redação com Por Dentro de Tudo