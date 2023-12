Educação divulga resultado do Cadastro Escolar da Educação Infantil 2024

Nesta terça-feira, 5 de dezembro de 2023, a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura divulga o resultado do Cadastro Escolar da Educação Infantil do ano de 2024. Os candidatos inscritos nas vagas das creches, idade não obrigatória, somente serão atendidos se houver vaga na escola.

Divulgação

Para garantir a vaga, é preciso que um responsável faça a matrícula dentro do prazo, que vai de 11 a 15 de dezembro de 2023. A listagem de divulgação apresenta o resultado da seguinte maneira:

Solicitação de Cadastro Escolar Aceita - CONSEGUIU A VAGA

Solicitação de Cadastro Escolar Negada - NÃO CONSEGUIU VAGA

Mas atenção: os pais ou responsáveis pelos alunos que não comparecerem no período de matrícula ou não comprovarem as informações declaradas no cadastro perderão o direito à vaga na escola para a qual o aluno foi encaminhado. Assim, os pais ou responsáveis pelas crianças deverão se dirigir à escola para onde seu filho foi encaminhado e realizar a matrícula de 11 a 15 de dezembro de 2023.

O endereço de residência informado no cadastro online deverá ser comprovado no ato da matrícula. Caso não seja comprovado o endereço o candidato poderá perder a vaga. A comprovação do endereço de residência do aluno deverá apresentar os seguintes critérios: comprovante de residência (preferencialmente conta de luz) atualizado de no máximo 3 meses em nome dos pais, responsável legal ou avós da criança; ou contrato de aluguel; ou se morar de "favor" declaração de próprio punho do proprietário do imóvel (titular da conta) onde conste nome completo, assinatura e cópia de documento de identidade ou CPF.

Os documentos necessários para matrícula são:

Comprovante de residência, preferencialmente conta de luz (original e xerox).

Cartão do SUS (original e xerox)

Cartão do Bolsa Família (para família beneficiária).

Documento original do responsável pela matrícula

Certidão de Nascimento da criança( original e xerox).

Para consultar a lista com os nomes dos pais ou responsáveis, o nome da escola e o status, clique NOS LINKS abaixo.

Lista ATENDIDOS

Lista NÃO ATENDIDOS

Da redação com ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas