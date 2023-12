Inscrições abertas para o evento ' Yoga no Parque ' em Betim neste sábado às 9h

A última edição 2023 do Yoga no Parque, projeto desenvolvido pela Prefeitura de Betim, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semmad), será realizado neste sábado (9).

Foto: Prefeitura de Betim

Interessados em participar da ação, que ocorre no Parque Natural Municipal Felisberto Neves, às 9h, devem se inscrever gratuitamente NESTE LINK. As vagas são limitadas.

“O yoga é uma prática milenar que proporciona bem-estar físico e mental. Ao ser praticado ao ar livre, como no Parque Felisberto Neves, a conexão com a natureza se intensifica, tornando o espaço verde o cenário ideal para a atividade. Essa interação contribui para fortalecer a consciência ambiental, levando os praticantes a valorizarem e preservarem a natureza. Vamos fechar 2023 com equilíbrio e harmonia”, pontua o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Da Redação com Prefeitura de Betim