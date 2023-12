Carro bate em coluna do pedágio na BR-040, em Capim Branco, no sentido Sete Lagoas

Na tarde desta terça-feira (5/12) um Fiat Uno colidiu com uma das colunas da praça de pedágio de Capim Branco na BR-040. O veículo seguia no sentido Belo Horizonte/Sete Lagoas. Além disso ele também colidiu lateralmente com outro veículo leve.

Imagem: redes sociais

De acordo com informações da concessionária da rodovia no trecho, a VIA 040, o tráfego já está normalizado, e não houve vítimas no acidente. O condutor alegou ter perdido o controle dos freios, o que resultou na ocorrência.

Da Redação, Maria Eduarda Alves