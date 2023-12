Ginástica de trampolim de Contagem: Finalista ao prêmio de melhor projeto esportivo de Minas Gerais

O projeto de Ginástica de Trampolim Contagem foi indicado para o "Prêmio do Esporte Mineiro 2023", promovido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, por meio da Subsecretaria de Esportes, em parceria com a Empresa Mineira de Comunicação, a Rádio Inconfidência e a Rede Minas.

Prefeitura Municipal de Contagem

Nesta edição, serão reconhecidos e premiados diversos protagonistas que se destacaram no cenário esportivo mineiro ao longo do ano. A Ginástica de Trampolim Contagem está na disputa pelo título de "Projeto Destaque da Lei de Incentivo ao Esporte 2023". O diferencial desta categoria é a participação direta do público.

A votação popular determinará o vencedor. A votação estará aberta até o dia 7/12 e pode ser realizada quantas vezes desejar, por meio do seguinte link docs.

"A indicação do projeto de Ginástica de Trampolim Contagem para o 'Prêmio do Esporte Mineiro 2023' é o reconhecimento de um trabalho dedicado e inspirador que tem sido realizado no município, levando saúde e bem-estar a nossa juventude. Convido a todos a participarem ativamente da votação, demonstrando apoio a esta causa”, destacou o secretário de Esportes e Lazer, Ivayr Soalheiro.

A coordenadora do projeto, Cristina Trópia, compartilhou sua expectativa para esta premiação. "É um reconhecimento muito importante para todo município. Ter um projeto indicado como um dos cinco melhores do estado já é muita satisfação. Temos muito orgulho do trabalho realizado e de todos benefícios que o esporte leva para nossas crianças", disse.

O anúncio do projeto vencedor está programado para ser divulgado no dia 12 de dezembro, às 20h, com transmissão ao vivo pela Rádio Inconfidência e pela Rede Minas. Além de celebrar os feitos esportivos do ano, a cerimônia também prestará homenagem a atletas, técnicos, gestores, profissionais de comunicação, autoridades e membros da sociedade civil que contribuíram significativamente para o desenvolvimento do esporte em Minas Gerais.

O projeto Ginástica de Trampolim Contagem é oferecido pela Prefeitura de Contagem em parceria com a Associação de Ginástica de Trampolim de Contagem (AGTC). Atualmente, atende cerca de 1 mil jovens e crianças em todo o município. O projeto também conta com o apoio da Belgo Bekaert Arames/ArcelorMittal por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.

Da Redação com Prefeitura de Contagem