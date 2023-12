Prefeitura de Pedro Leopoldo impulsiona projeto de revitalização da Fazenda Modelo em parceria com a UFMG

A Prefeitura de Pedro Leopoldo, liderada pela Prefeita Eloisa Helena, está dedicando esforços para transformar a Fazenda Modelo em um espaço renovado, integrado à vida da cidade e voltado para o ensino, lazer e, acima de tudo, acessível à população. Em busca desse objetivo, a Prefeita Eloisa, acompanhada da vice-prefeita Ana Paula Santos e dos Secretários de Governo, Meio Ambiente e Planejamento Urbano - Ângelo Tadeu, Mauro Lobato e Gerson Viana, respectivamente - juntamente com representantes da pasta de Cultura, Lazer e Turismo, se reuniram recentemente com parte do Comitê Gestor da Fazenda Modelo.

Prefeitura de Pedro Leopoldo

Esse comitê, vinculado à UFMG e presidido pelo vice-reitor Alessandro Moreira, tem como missão, em colaboração com a administração de Pedro Leopoldo, elaborar um Plano Diretor para o aproveitamento desse espaço. Durante a reunião, foram debatidas as ações para concretizar o projeto de revitalização, com ênfase na apresentação do plano de trabalho e nos próximos passos para impulsionar essa iniciativa.

"A intenção é transformar esse espaço tão belo em algo prático e acessível para nossa comunidade. Não podemos deixar um local como aquele sem uma função coletiva e, principalmente, sem a presença e interação da comunidade", ressaltou a Prefeita Eloisa Helena. As próximas etapas envolvem a definição da metodologia para avaliar a viabilidade da instalação de iluminação pública, cercamento, preparação para arborização, renovação dos jardins, medidas de prevenção de incêndios e aprimoramento da infraestrutura.

Da Redação com Por Dentro de Tudo