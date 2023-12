Mulher de 77 anos é furtada em agência bancária em Pedro Leopoldo

Nesta tarde de terça-feira (05), uma mulher de 77 anos relatou ter sido vítima de furto em uma agência bancária na rua Coronel Cândido Viana, no centro de Pedro Leopoldo. Segundo seu depoimento à polícia, ela estava dentro da agência para sacar seu benefício no caixa eletrônico quando um indivíduo desconhecido se aproximou.

Imagem ilustrativa

O indivíduo bloqueou parcialmente a visão da vítima enquanto ela digitava sua senha, deixando-a assustada e preocupada com sua segurança. Sob essa pressão, ela acabou inserindo sua senha no caixa. Logo em seguida, o indivíduo a instruiu a se afastar, saindo do local rapidamente.

Foi somente após a partida do suspeito que a mulher percebeu que seu dinheiro não estava mais no caixa. Ela tentou, sem sucesso, contatar a Polícia Militar pelo número de emergência 190.

As autoridades locais estão investigando o ocorrido.

Da Redação com Por Dentro de Tudo