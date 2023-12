Caminhão carregado com bebidas tomba e pega fogo na BR-381

Um caminhão carregado com bebidas tombou na BR-381, na altura do km 393, em Barão de Cocais, na Região Central de Minas, na manhã desta quarta-feira (6). Após o tombamento, o eixo que liga a cabine ao baú do caminhão pegou fogo. O motorista do caminhão foi socorrido com ferimentos.

Foto: Reprodução/TV Globo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-MG) informou que a pista no sentido Espírito Santo estava totalmente interditada por volta de 12h. O trânsito no sentido Belo Horizonte estava fluindo com lentidão.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

Da redação

Fonte: O Tempo