Horário da Feira Hippie de BH é estendido em dezembro para impulsionar compras de Natal

A Feira Hippie, um ponto tradicional na avenida Afonso Pena, no centro de Belo Horizonte, terá seu horário de funcionamento estendido em uma hora durante o mês de dezembro. Anunciada pela prefeitura nesta quarta-feira (6 de dezembro), a extensão valerá para os domingos 10, 17 e 24, com encerramento previsto para as 15h.

Feira Hippie Belo Horizonte/ Foto: Uarlen Valério - O Tempo

De acordo com a prefeitura, a medida visa impulsionar a economia popular às vésperas do Natal, um período em que o comércio se torna mais movimentado. Em média, a Feira Hippie recebe cerca de 60 mil visitantes a cada domingo, e durante as compras natalinas, esse número tradicionalmente aumenta entre 30% e 35%, justificando a extensão do horário.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa que as vias serão liberadas para o tráfego por volta das 18h30 nos dias em que o horário for ampliado. Gustavo Resgala, da gerência da Feira de Artes, Artesanato e Produtores de Variedades de Belo Horizonte, da Secretaria Municipal de Política Urbana, destaca que este ano foi marcado por conquistas e celebrações para a Feira da Afonso Pena. Houve uma reestruturação e consolidação na disposição e organização das barracas, proporcionando um ambiente mais agradável e atraindo mais visitantes.

"Respondemos à demanda dos feirantes pela extensão do horário nos três domingos que antecedem o Natal, prevendo um aumento nas vendas nesse período. Acreditamos que neste fim de ano teremos um público ainda maior do que em 2022. Com uma hora adicional de funcionamento, os visitantes terão mais tempo para explorar os produtos e atrações presentes na tradicional Feira da Afonso Pena", afirma Resgala."

Feira Hippie

Idealizada por um grupo de artistas mineiros e críticos de arte, esta feira surgiu na Praça da Liberdade em 1969. Artistas plás­ti­cos e arte­sãos de diver­sas espe­ci­a­li­da­des ali se reu­niam, expu­nham e ven­diam os seus tra­ba­lhos. Em 1973, foi reco­nhe­cida e ofi­ci­a­li­zada pela Prefeitura de Belo Horizonte.

Em 1991, a Feira Hippie - nome cari­nho­sa­mente dado pela popu­la­ção - e outras fei­ras de arte­sa­nato espa­lha­das pela cidade foram reu­ni­das e trans­fe­ri­das para a Avenida Afonso Pena, no Cen­tro de Belo Horizonte, dando ori­gem à maior feira de arte­sa­nato a céu aberto da América Latina.

Da Redação com O Tempo