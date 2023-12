Acidente com carro e caminhão causa fila de 21 km no Anel Rodoviário

Os habitantes de Belo Horizonte enfrentam um congestionamento considerável no Anel Rodoviário nesta quinta-feira (7 de dezembro) devido a um acidente entre um carro e um caminhão.

Foto: Redes Sociais/Reprodução

Uma batida envolvendo um carro e um caminhão travou as duas faixas da via apesar da liberação do tráfego, há um engarrafamento de 21 km, com velocidade média na via de 18 km/h. O fluxo no Anel Rodoviário está travado desde o encontro com a BR-040, no bairro Olhos D’Água, até o Parque Tecnológico BH-TEC, no Engenho Nogueira resultando em mais de 1 hora de tempo de deslocamento.

De acordo com a PMRV, a batida não deixou feridos, uma vez que os envolvidos não precisaram de atendimento médico. No entorno do Anel Rodoviário, o trânsito também agarra. Principalmente na Fernão Dias (12 km/h) e na avenida Presidente Tancredo Neves (9 km/h).

Da Redação com O Tempo