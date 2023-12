Funcionários morrem durante trabalho em mineradora de Ouro Preto

Dois funcionários da Vordex Soluções Industriais, contratados pela Ferro + Mineração, perderam a vida durante a noite de quarta-feira (6) enquanto realizavam manutenção em um equipamento na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Identificados como Alexandre dos Santos Gonzaga e Michel Martins do Carmo, ambos foram prensados durante o incidente.

Foto: Site J. Mendes/ Reprodução

Segundo informações do sindicato Metabase, que representa os trabalhadores, Michel foi socorrido com vida até o Hospital Bom Jesus, mas não resistiu aos ferimentos. Já Alexandre veio a óbito no local do acidente, conforme registrado no boletim de ocorrência da Polícia Militar.

A Ferro + Mineração expressou solidariedade aos familiares das vítimas e está colaborando com as medidas necessárias. Em comunicado, a empresa lamentou profundamente o ocorrido. A Vordex Soluções Industriais também se pronunciou, colocando-se à disposição para oferecer todo o suporte às famílias afetadas e destacando a colaboração integral nas investigações do trágico acidente.

Da redação

Fonte: G1