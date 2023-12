Acidente entre van escolar e caminhão betoneira deixa mortos e feridos em Resende Costa

Um acidente entre uma van escolar e um caminhão betoneira deixou duas pessoas mortas e oito feridas perto do trevo de Resende Costa, na Região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais, na manhã desta quinta-feira (7).

Foto: Divulgação/CBMMG

O acidente aconteceu no km 4 da LMG-839. O caminhão carregado descia a rodovia quando o motorista perdeu o controle da direção em uma curva e tombou sobre a van.

O motorista da van, de 49 anos, e o estudante do ensino médio João Gabriel Soares de Souza, de 15, morreram.

Os adolescentes, com idades entre 15 e 18 anos, eram do curso técnico do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, em São João Del Rei, e estavam indo para a aula.

O impacto foi tão forte que os veículos foram jogados às margens da estrada. A betoneira tombou e bateu em uma árvore. A van escolar ficou destruída e o caminhão teve a boleia totalmente amassada.

Peças se espalharam pela pista. Na van, havia nove ocupantes – oito estudantes e o motorista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu os feridos, que foram levados para hospitais em Resende Costa e São João Del Rei.

Três vítimas ficaram em estado grave e quatro tiveram ferimentos leves. O motorista do caminhão foi retirado das ferragens, gravemente ferido, e levado para a Santa Casa de Misericórdia Municipal.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente.

Da redação

Fonte: G1