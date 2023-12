Jornalista que estava desaparecida é achada morta no rio Arrudas em BH

O corpo da jornalista Natália Araújo Santos, de 34 anos, foi encontrado sem vida no rio Arrudas, no bairro Granja de Freitas, na região Leste de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (8 de dezembro). A família havia notado seu desaparecimento após sua saída de casa na madrugada de quarta-feira (6 de dezembro) no bairro Sagrada Família.

Foto: Reprodução Internet

Segundo informações da Polícia Militar, o corpo foi avistado por um denunciante, sendo encontrado sem vida. O Corpo de Bombeiros foi acionado para sua remoção do rio. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) está à frente das investigações.

Gustavo Henrique Araújo Santos, irmão da jornalista, confirmou que um delegado da PCMG entrou em contato solicitando o reconhecimento do corpo no Instituto Médico-Legal (IML). O documento de identidade de Natália foi identificado entre os pertences encontrados durante o resgate.

A PCMG mencionou ter deslocado equipes para os primeiros levantamentos e a coleta de vestígios no local. O corpo passará por exame de necropsia para determinar as circunstâncias e a causa do falecimento.

O desaparecimento de Natália foi registrado pela família na Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida da Polícia Civil. As autoridades estão analisando câmeras de monitoramento para contribuir com as investigações.

A preocupação da família se intensifica, visto que Natália saiu de casa na madrugada de quarta-feira sem comunicar sua intenção, deixando apenas uma carta pedindo orações. A situação é delicada e causa apreensão a todos que a conheciam.

