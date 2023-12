Grupo Prysmian inaugura laboratório de pesquisa de referência internacional em Poços de Caldas

O setor industrial de Minas Gerais recebeu mais um investimento significativo, desta vez proveniente do grupo italiano Prysmian, uma empresa líder mundial na fabricação de sistemas de cabos de energia e telecomunicações. A inauguração de um laboratório de pesquisa e desenvolvimento de cabos de alta tensão, localizado dentro da fábrica em Poços de Caldas, Sul de Minas, marca um marco importante para a indústria mineira. A Prysmian é a única fabricante no Brasil de cabos isolados de alta tensão e, com o apoio da Invest Minas, canal vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG), investiu cerca de R$ 123 milhões nos últimos cinco anos em Minas, sendo R$ 28 milhões apenas no último ano.

Imagem: Grupo Prysmian

O novo laboratório, abrangendo uma área de 1.500 m2, tem capacidade para conduzir testes elétricos de até 800 kV, sendo o mais avançado desse tipo na América do Sul. Esse laboratório permite que a fábrica da Prysmian em Poços de Caldas não apenas produza cabos isolados de até 145 kV, mas também os teste e homologue sem a necessidade de terceiros, consolidando todo o processo dentro de suas instalações e agilizando o ciclo de produção e entrega.

Raul Gil Boronat, CEO Brasil do Grupo Prysmian, ressalta: "Com o novo laboratório, a unidade de Poços de Caldas figura agora entre as principais fábricas de alta tensão do mundo. Esses investimentos nos proporcionarão conquistas que, certamente, vão impulsionar a nossa capacidade de inovação e consolidar ainda mais a nossa liderança no setor de energia".

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) é um dos principais clientes da Prysmian, especialmente no fornecimento de cabos de alta e média tensão. Isso impacta positivamente na constante melhoria dos serviços da empresa para os consumidores mineiros. Os investimentos da empresa italiana no estado foram discutidos durante uma reunião entre os gestores do grupo e o governador Romeu Zema, em uma recente missão do Governo de Minas à Itália.

Ronaldo Alexandre Barquette, diretor de Atração de Investimentos da Invest Minas, presente na inauguração, destacou os impactos positivos desse investimento para o Estado: "O investimento da Prysmian é muito significativo para o Estado de Minas Gerais, pois estamos falando não só da expansão da unidade para fabricação de cabos de alta tensão, mas principalmente da agregação de valor à cadeia de energia com a inauguração do laboratório de testes para estes cabos. É a demonstração de que os empresários reconhecem a segurança jurídica e o apoio do Governo de Minas aos seus projetos".

Fernando Passalio, Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, enfatizou que a inauguração do laboratório representa um marco significativo para o desenvolvimento econômico de Minas, afirmando que "ao receber investimentos privados em inovação e tecnologia, o estado não apenas fortalece as bases da infraestrutura elétrica, mas também pavimenta o caminho para um futuro mais sustentável e próspero".

Sobre o Grupo Prysmian, globalmente a empresa possui mais de 140 anos de experiência, vendas superiores a 16 bilhões de euros, cerca de 29 mil funcionários em mais de 50 países e 108 instalações fabris. No Brasil desde 1929, a Prysmian possui sete plantas industriais e cerca de 1600 funcionários, focando na fabricação local de cabos de energia, telecomunicações e dados para atender diversas demandas nos mercados interno e latino-americano.

Da Redação com Agência Minas