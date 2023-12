IPSEMG lança sistema de agendamento online para todas as suas unidades regionais

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) fecha 2023 disponibilizando agendamento on-line para atendimento aos serviços administrativos presenciais em todas as Unidades Regionais do Instituto. A marcação pode ser feita pelo Portal MG ou aplicativo MG App (disponível para Android e IOS) de forma gratuita, no dia e horário mais conveniente ao usuário, para qualquer regional do Ipsemg.

Imagem: Brasil de Fato

Esse serviço visa melhorar e agilizar o processo de atendimento tanto para o beneficiário do Ipsemg que busca pelos serviços administrativos, como inclusão de dependentes, atualização de dados, recadastramento de pensionista, entre outros.

As regionais de Araguari, Manhumirim e Patrocínio foram as últimas unidades que aderiram o agendamento on-line, implementado em setembro deste ano. Do início do projeto, até outubro de 2023 já são mais de 130 mil agendamentos, incluindo as UAIs e demais locais de atendimento.

Atualmente o Ipsemg possui 56 Unidades Regionais do Ipemg no interior e quatro unidades em Belo Horizonte: UAI da Praça Sete, UAI Barreiro, UAI Venda Nova e a sala Ipsemg Presente, na Cidade Administrativa.

“O agendamento prévio promove comodidade aos beneficiários, além de organizar e distribuir a demanda de atendimento, dentro do período de funcionamento da Unidade Regional, proporciona ao usuário horário exclusivo para seu atendimento, reduz o tempo de espera, evita filas e gargalos ou a concentração de usuários em um único momento”, esclarece a chefe do Departamento de Gestão das Regionais (DGR) do Ipsemg, Kênia Silvestre de Cerqueira.

Confira os endereços das Unidades Regionais do Ipsemg aqui.

Da Redação com Agência Minas