Revolta de Mãe: Menino autista é colocado para dormir em banheiro de escola em Minas Gerais

Os residentes de Pains, localizada no Centro-Oeste de Minas Gerais, expressaram indignação diante de uma fotografia que retrata uma criança dormindo no chão do banheiro de uma escola municipal. Na imagem, o menino está de bermuda, deitado próxima ao vaso sanitário. A Prefeitura de Pains emitiu uma nota declarando estar investigando o caso.

Imagem: Por Dentro De Tudo

À equipe do BHAZ, a mãe da criança relatou que, em uma reunião na Escola José Maria Fonseca, no mês de outubro, foi informada de que seu filho era colocado para dormir no banheiro da instituição, assim como outros alunos. A justificativa apresentada para essa prática era que o local oferecia uma temperatura mais amena.

Segundo o relato da mãe, a direção da escola mencionou que ex-funcionárias demitidas estavam ameaçando divulgar registros do seu filho e de outras crianças dormindo no banheiro como forma de pressionar pela recontratação. Na ocasião, em outubro, a mãe não teve acesso às evidências que corroborassem essa situação e foi informada de que deveria procurar as monitoras dispensadas por conta própria para resolver o problema.

Diante da ausência de provas que confirmassem que seu filho era colocado para dormir no banheiro, a mãe se viu sem muitas opções até o início desta semana. Em 4 de dezembro, Milene Milheiros recebeu a fotografia e buscou assistência da polícia no dia seguinte. Ela expressou: "Eu fiquei revoltada, a escola jogou a culpa nas monitoras tirando totalmente a responsabilidade da escola. Eu ouvi aquilo e não tinha vídeo, não tinha foto, saí de lá triste, revoltada, sem nada".

Milene obteve a imagem por meio da mãe de outro aluno da escola, que presenciou a situação do filho de Milene no banheiro. Após a confirmação, a mãe retirou imediatamente seu filho da instituição. O menino tem 2 anos e foi diagnosticado com autismo.

Atualmente, Milene está mobilizando esforços em busca de justiça para o incidente envolvendo seu filho e outras crianças na escola. O BHAZ tentou contato com a Prefeitura de Pains, o prefeito e a Secretaria de Educação da cidade nesta quinta-feira (7), no entanto, não recebeu resposta. Assim que houver manifestações por parte das partes envolvidas, a matéria será atualizada.

O que diz a Prefeitura de Pains?

“A Prefeitura Municipal de Pains, juntamente com a Secretaria de Educação, comunica a toda a poopulação que está tomando todas as providências necessárias para a apuração do caso envolvendo uma criança na escola da Rede Municipal de Educação”.

Da Redação com Bhaz