BR-365: colisão frontal entre carro e carreta resulta em uma morte no interior de Minas

Um trágico acidente de colisão frontal entre um carro e uma carreta levou à morte de um homem de 44 anos na sexta-feira (8/12). O incidente ocorreu no km 505 da BR-365, próximo a Patrocínio, na Região do Alto Paranaíba.

Foto: Reprodução Internet

Quando equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, encontraram a carreta tombada e o automóvel no acostamento. O motorista do carro, identificado como um homem de 44 anos, estava preso às ferragens e foi constatado sem vida, vítima de múltiplos traumas.

O condutor da carreta não sofreu ferimentos visíveis. Originário de Frutal e com destino à Bahia, ele transportava carga de cerveja. Segundo informações dos bombeiros, o motorista permaneceu no local para providenciar os procedimentos referentes ao seguro do veículo e da carga.

Da Redação com EM