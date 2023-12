Mulher de 30 anos é esfaqueada pelo marido após chegar tarde do trabalho em Esmeraldas

Na madrugada desta segunda-feira (11 de dezembro), em Esmeraldas, região metropolitana de Belo Horizonte, uma mulher de 30 anos foi brutalmente atacada pelo marido, de 40 anos. O motivo do violento episódio foi o fato de ela ter chegado em casa um pouco mais tarde do que o habitual, vinda do trabalho.

Imagem ilustrativa

Ao retornar por volta da meia-noite, a mulher buscou interagir com seus filhos e conversar com o marido. Devido ao tráfego congestionado na BR-040, comum após feriados em Belo Horizonte, ela se atrasou. Ao explicar o motivo do atraso, o marido a insultou, acusando-a de infidelidade.

Apesar de negar veementemente as acusações, a mulher foi agredida fisicamente com um soco no rosto e um chute na barriga. Enquanto caía, foi atacada com golpes de faca no joelho, punho e cabeça. Mesmo já sangrando, sofreu outro golpe, desta vez com um soco na cabeça.

O padrasto da mulher, um homem de 47 anos que reside na casa ao lado, escutou seus gritos desesperados e foi até o local. Ele também foi agredido, levando um chute do suspeito e um golpe de faca no queixo. Toda essa violência aconteceu na presença das duas crianças, filhas do casal.

Conforme relatado pela mulher, o agressor é desempregado, usuário de drogas, além de ser possessivo e ciumento. Eles mantêm um relacionamento há 16 anos. As crianças foram cuidadas pelos vizinhos, enquanto a mulher e o padrasto foram levados para um hospital em Ribeirão das Neves. O suspeito ainda não foi localizado, e a investigação está sob responsabilidade da 4ª Delegacia de Esmeraldas.

Da Redação com O Tempo