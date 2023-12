Carro de luxo bate a 250 km/h em BH e deixa uma vítima; condutor alegou 'perseguição' à Polícia

Um acidente grave envolvendo um veículo Porsche ocorreu durante a madrugada desta segunda-feira (11) em Belo Horizonte, na avenida Barão Homem de Melo, no bairro Estoril. O passageiro, Cayke Pelegrino Tavares, de 32 anos, foi lançado para fora do carro e faleceu no local.

Foto: João Eduardo Santana / Itatiaia

O condutor do veículo, também de 32 anos, apresentava sintomas de embriaguez, incluindo fala desconexa, andar instável, hálito etílico e olhos avermelhados. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro, alegando não ter condições de explicar o que aconteceu.

A perícia da Polícia Civil constatou que o velocímetro do carro estava fixado em 250 km/h. Além disso, foi revelado que o motorista estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

Uma garrafa de whisky foi encontrada nas proximidades do veículo, porém não há confirmação se estava dentro ou fora do automóvel.

Da redação com Itatiaia