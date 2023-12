Cultura: Hip-hop é incluído em expressões culturais de MG e pode virar patrimônio imaterial do estado

A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, em parceria com o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG), deu início a um levantamento do hip-hop no estado. Essa ação marca o início de esforços para valorizar essa expressão artística, incluindo o possível reconhecimento do hip-hop como parte do patrimônio cultural imaterial de Minas Gerais.

Este movimento acontece no ano em que o hip-hop completa 50 anos desde sua origem nas periferias de Nova York, nos Estados Unidos, e quatro décadas desde seu início no Brasil. O cadastro, disponível no site do Iepha, atende a uma demanda antiga de artistas e produtores, buscando identificar as expressões das culturas populares e tradicionais.

O propósito principal do cadastro é coletar dados que irão subsidiar o trabalho do Iepha. A partir desse levantamento inicial, está previsto o desenvolvimento de um dossiê, um processo que pode demandar cerca de 18 meses para ser finalizado.

Recentemente, em outubro, o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira, se reuniu no Palácio da Liberdade com articuladores culturais, membros de coletivos e representantes do Governo de Minas. Durante o encontro, foram debatidos tópicos como a integração do hip-hop ao programa Afromineiridades e a possível inclusão dessa expressão como patrimônio imaterial do estado, um dos objetivos do atual cadastro lançado pelo Iepha.

Incorporado ao projeto Afromineiridades, o hip-hop entra em uma lista que já reúne outras manifestações populares catalogada. É o caso das danças tradicionais, dos Congados e Reinados de Minas Gerais, das Folia de Minas, das expressões culturais indígenas, da cerâmica do Vale do Jequitinhonha e dos Lugares da Cozinha Mineira, entre outras.

Como fazer o cadastro?

Para responder ao inventário do hip-hop é preciso acessar o site do Iepha, clicar na seção Afromineiridades, depois em Cadastros do Patrimônio Cultural – Afromineiridades. Feito isso, basta escolher a opção Cadastro de Identificação: Expressões das Culturas Populares e Tradicionais e preencher os campos faltantes.

