Última Chance; Cadastre-se até sexta-feira (15) e concorra ao próximo sorteio do '2 Anos Sem Conta Cemig'

A campanha '2 Anos Sem Conta Cemig' continua beneficiando os clientes da empresa em todo o estado. O programa incentiva o uso dos meios digitais para pagamento e atendimento, oferecendo até dois anos de faturas quitadas como prêmio para os clientes que aderirem aos critérios estabelecidos. Isso permite que os consumidores utilizem métodos mais convenientes, modernos e seguros para quitar suas contas e receber atendimento.

Imagem: Por Dentro de Tudo

Para concorrer ao 15º prêmio, a ser sorteado em 20/12, os clientes têm até a próxima sexta-feira (15/12) para se cadastrar, seguindo as diretrizes do regulamento da promoção. Desde o seu lançamento, em maio passado, a campanha já premiou 56 pessoas, cada uma recebendo um prêmio de R$ 5 mil em desconto na conta de luz, aplicável em um prazo de até dois anos.

O processo de participação envolve o cadastro pessoal no site. Há várias maneiras de participar e, a cada método utilizado, aumentam as chances de ganhar um dos prêmios oferecidos.

Cadastramento e Números da Sorte na Promoção

Cadastrar os detalhes da conta de luz paga usando o QRCode do PIX gera um número da sorte para cada conta quitada. Da mesma forma, ao cadastrar os dados da conta em débito automático, o cliente recebe um número da sorte para cada fatura paga.

Wellington Cancian, gerente de Recuperação de Receita da Cemig, explica: 'Ao inscrever-se ou já estar inscrito para receber a fatura por e-mail, o cliente também adquire um número da sorte, válido para concorrer ao longo de toda a promoção.'

Além disso, cadastrar-se para receber a conta de luz apenas com o QRCode do PIX impresso para pagamento, sem o código de barras, também assegura um número da sorte válido durante toda a promoção. E ao acessar o aplicativo Cemig Atende e atualizar os contatos do titular da conta de luz, o cliente recebe outro número da sorte, válido durante todo o período da promoção", complementa o gerente.

Último sorteio

Até o final da promoção serão 64 ganhadores, sendo quatro sorteados a cada 15 dias. Para participar do último sorteio, que será realizado no dia 10/01/2024, os clientes podem se cadastrar até o próximo dia 31/12.

Para mais informações, bem como instruções sobre como pagar com PIX ou débito automático, receber a conta por e-mail, baixar o app Cemig Atende e autorizar o recebimento de conta apenas com QR Code PIX, acesse o site da promoção.

Da Redação com Por Dentro de Tudo