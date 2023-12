Carreta, caminhões e carro se envolvem em acidente na BR 135 nesta terça

Um acidente envolvendo dois caminhões, uma carreta e um carro interditou o trânsito na BR 135, em Joaquim Felício, região central de Minas, nesta terça-feira (12).

Foto: reprodução redes sociais

A batida foi por volta das 9h na altura do KM 494 e a rodovia ficou interditada nos dois sentidos. Por volta das 12h30, a Eco135 (concessionária da rodovia) informou que o trânsito foi liberado parcialmente e opera no sistema pare e siga. Em seguida, o fluxo foi totalmente normalizado. Os quatro ocupantes dos veículos não sofreram ferimentos.

Ainda segundo a Eco135, o motorista da carreta estava parado na fila em um trecho de obras, quando o condutor do caminhão disse ter perdido os freios. Para não bater na carreta, ele desviou e atingiu a lateral do carro. Posteriormente, o carro colidiu com o outro caminhão.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual foi ao local. A perícia da Polícia Civil também foi acionada.

Da redação com G1