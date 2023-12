Briga entre mulheres dentro de um ônibus por causa de guarda-chuva no interior de Minas viraliza; veja vídeo

O motorista de um ônibus precisou interromper uma viagem para separar uma discussão entre duas passageiras, na última quinta-feira (7), em Patrocínio, no Triângulo Mineiro. O motivo da briga entre uma mulher e uma idosa seria um guarda-chuva.

De acordo com relatos de testemunhas, a confusão teve início quando a idosa, supostamente, ocupou dois assentos com seu guarda-chuva aberto. Isso teria incomodado outros passageiros, desencadeando reclamações.

O vídeo do incidente mostra o momento em que a idosa se levanta e confronta os demais passageiros, indagando: "Vocês vão parar de falar ou não vão?". Uma mulher sentada se levanta e questiona a idosa se ela irá agredi-la. A situação esquenta a partir daí, culminando na intervenção do motorista, que interrompe a viagem e ameaça expulsar as mulheres do ônibus para conter a briga. Veja o vídeo:

Para a repotagem uma das mulheres envolvidas na discussão, relatou que agiu em legítima defesa:

"Após um dia exaustivo no trabalho, estressada, vi a idosa entrando no ônibus ocupando dois lugares com um guarda-chuva. Os outros passageiros começaram a rir da situação e ela reagiu. Eu estava quieta, não debochei dela, mas ela me confundiu com outra passageira e partiu para cima de mim, me ameaçando. Eu só me levantei para me defender e evitar ser agredida", desabafou a faxineira e moradora local.

