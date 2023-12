Homem mata vizinho por acusá-lo de furtar cerveja dele em Minas

Um homem de 54 anos foi preso suspeito de matar o vizinho (55 anos) com golpes de facão, em Muriaé, na região da Zona da Mata, nessa terça-feira (12). Uma briga entre eles começou após a vítima ter afirmado que o conhecido havia furtado cerveja dele.

Foto: Pixabay / Ilustração

De acordo com a Polícia Militar, quando os agentes chegaram até o bairro Vermelho II encontraram o suspeito ao lado do corpo, que estava caído na rua. O homem apresentava sinais de embriaguez e confirmou que havia matado o vizinho.

O suspeito relatou que atingiu a vítima na região do pescoço. Segundo ele, o vizinho foi até a casa dele acusá-lo de ter furtado cervejas e, em determinado momento da discussão, avançou sobre ele. Por conta disso, o suspeito falou que pegou um facão e golpeou o conhecido.

A vítima teve a morte constatada no local da ocorrência pelos médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma sobrinha da vítima foi até a casa do tio, pois havia sido informado do falecimento do familiar. O suspeito foi preso em flagrante. Após os trabalhos da perícia, o corpo foi retirado por um funerária de Muriaé. O caso será investigado.

Com O Tempo