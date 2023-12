Carreta colide contra residência após incidente no cruzamento em Matozinhos

Na noite de terça-feira (12), uma carreta chocou-se contra o muro de uma casa no cruzamento entre a rua Bonfim e a rua Ulisses Gomes Ferreira, no bairro Florestal, em Matozinhos. De acordo com a Polícia Militar, o motorista da carreta explicou que trafegava normalmente pela rua Bonfim quando, ao chegar ao cruzamento com a rua Ulisses Gomes Ferreira, foi surpreendido por um veículo pequeno que não respeitou a sinalização de parada obrigatória. Em uma tentativa de evitar o choque, o condutor da carreta precisou frear bruscamente.

Imagem: Por Dentro de Tudo

Por conta da íngreme subida na rua Bonfim e do peso da carreta, os freios não foram suficientes para conter o movimento descendente do veículo, resultando na colisão do veículo de ré contra o muro da residência. Os estragos foram visíveis no muro, no telhado da varanda e no portão da casa. No local, o motorista assumiu a responsabilidade pelos danos e concordou com o proprietário da casa em providenciar um pedreiro para os reparos tão logo a carreta fosse removida.

Devido à falta de iluminação e ao mau tempo, o local do acidente recebeu sinalização apropriada. A remoção da carreta está agendada para esta quarta-feira.

Da Redação com Por Dentro de Tudo