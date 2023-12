Explorando o universo autista: A Casa Sensorial e Artística

Em 2023, a Casa dos Sentidos retomou sua jornada pelo Brasil com novidades fresquinhas. Essa experiência artística e arquitetônica, originalmente bem-sucedida em 2022, continua sua missão de conscientização sobre o autismo. Transformando as vivências e emoções de crianças e adolescentes com autismo em uma jornada imersiva por uma casa simbólica, o projeto ganhou uma nova roupagem.

Agora, essa experiência está mais rica, contando com a colaboração de novos artistas e alcançando mais pessoas em diversas cidades brasileiras. Produzida pela Guanabara Produções Culturais com o apoio crucial da Montenegro Produções Culturais, através da Lei de Incentivo à Cultura, a Casa dos Sentidos recebeu uma nova versão, com artistas e participantes adicionais, agregando ainda mais valor ao seu propósito inicial.

A ideia por trás dessa instalação é traduzir os sentimentos e percepções únicas das crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em expressões artísticas, utilizando o espaço de uma casa como metáfora para essas impressões individuais. Giuzy de Luca, curadora do projeto, destaca a singularidade da percepção de cada pessoa e como essa experiência sensorial e lúdica busca promover a inclusão social através da arte.

Para desenvolver a Casa, a Montenegro Produções realizou um extenso processo de pesquisa, a partir de vivências com crianças autistas. Essa etapa foi toda acompanhada por profissionais formados em psicologia, pedagogia, psicomotricidade, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Houve ainda apoio da Tismoo, primeira startup de medicina e testes genéticos para autismo, e do The Muotri Lab (da Universidade de San Diego, Estados Unidos), que investiga os mecanismos fundamentais para o desenvolvimento do cérebro e de transtornos como o autismo.

Na sequência, entraram as parcerias entre artistas e arquitetos no desenvolvimento da experiência imersiva. A equipe ainda continua desenvolvendo uma linha de pesquisa paralelamente ao projeto artístico, que será levada à Universidade de San Diego (EUA) com embasamento técnico.

